المئات يركضون في بيروت ضدّ المخدّرات

للسنة العاشرة على التوالي، نظمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نصف ماراثون تحت عنوان "سباق ضد المخدرات" في حرش بيروت.

وحضر اللواء عماد عثمان السباق، وعدد من الفعاليات الفنية والرسمية.