شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 27 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
رياضة
26 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

المئات يركضون في بيروت ضدّ المخدّرات

publishing date: 26/03/2017 02:38:16
episodes
المؤلف:
ستيفاني سعد
ستيفاني سعد
@stephaneesaad
د.ستيفاني سعد- مراسلة ومذيعة النشرة الرياضية في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال

حائزة على دكتوراه في علوم اللغة - علم الترجمة والمصطلحات الفنّية الرياضية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
للسنة العاشرة على التوالي، نظمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نصف ماراثون تحت عنوان "سباق ضد المخدرات" في حرش بيروت.
 
وحضر اللواء عماد عثمان السباق، وعدد من الفعاليات الفنية والرسمية.
الإعلان

 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact