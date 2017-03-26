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حال الطقس
26 آذار 2017
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هكذا سيكون الطقس في مطلع الاسبوع

publishing date: 26/03/2017 03:04:34
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يشهد لبنان طقسا ربيعيا مستقرا وفي الأيام المقبلة مع استقرار درجات الحرارة.

 

الاحد ٢٦ آذار طقس مستقر يتخلل الاجواء بعض السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة والبحر منخفض ارتفاع الموج.

 

الاثنين ٢٧ آذار طقس مستقر يتخلل الاجواء سحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.

 

الثلاثاء ٢٨ آذار طقس مستقر يتخلل الاجواء بعض السحب خاصة بعد الظهر مع ضباب محلي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.

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