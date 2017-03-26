هكذا سيكون الطقس في مطلع الاسبوع

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يشهد لبنان طقسا ربيعيا مستقرا وفي الأيام المقبلة مع استقرار درجات الحرارة.
▪️الاحد ٢٦ آذار طقس مستقر يتخلل الاجواء بعض السحب مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة والبحر منخفض ارتفاع الموج.
▪️الاثنين ٢٧ آذار طقس مستقر يتخلل الاجواء سحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.
▪️الثلاثاء ٢٨ آذار طقس مستقر يتخلل الاجواء بعض السحب خاصة بعد الظهر مع ضباب محلي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٠ درجة.