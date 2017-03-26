محكمة في صنعاء تحكم على الرئيس اليمني بالاعدام

اصدرت محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين حكما بالاعدام بحق الرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي بتهمة "الخيانة العظمى"، وفقا لوكالة الانباء "سبأنت" القريبة من المتمردين الشيعة.

وصدر الحكم عن "المحكمة الجزائية المتخصصة" امس السبت في اطار "قضية العدوان" الخاصة باتهام شخصيات يمنية بالمشاركة "في العدوان على اليمن"، في اشارة الى التدخل السعودي على راس تحالف عسكري عربي.

ودين هادي بحسب المحكمة، بجريمة "انتحال صفة رئيس الجمهورية بعد انتهاء فترة ولايته المنسوبة اليه في الفترة الاولى وجريمة التحريض والمساعدة لدولة العدوان السعودية وحلفائها على جريمة الاعتداء على اراضي الجمهورية جوا وبرا وبحرا والمساس باستقلال الجمهورية وسلامة اراضيها".

وقضى الحكم باعدام هادي المقيم بين الرياض ومدينة عدن في الجنوب اليمني، وست شخصيات يمنية اخرى، بتهمة "الخيانة العظمى وتعريض أمن البلد للخطر والمشاركة في عمليات تحالف العدوان". كما امرت المحكمة بالحجز على املاكهم واموالهم.