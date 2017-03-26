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26 آذار 2017
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قتيل وجرحى بإطلاق نار على ملهى ليلي في ولاية أوهايو

publishing date: 26/03/2017 04:23:25
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قتيل وجرحى بإطلاق نار على ملهى ليلي في ولاية أوهايو
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قتل شخص وجرح 16 آخرون صباح الاحد في اطلاق نار في ملهى ليلي في سينسيناتي بولاية اوهايو شمال شرق الولايات المتحدة.

 وأوضح المسؤول في شرطة سينسيناتي بول نويديغيت أن مئات الأشخاص كانوا في ملهي "كاميو" عندما بدأ اطلاق النار.

وأكد سقوط "عدد كبير من الضحايا" عند وقوع إطلاق النار في الساعة الواحدة صباحا.

 من جهته، أفاد الرقيب إريك فرانز لشبكة "إيه بي سي" أنه لم يتم توقيف أي شخص، واصفا "مسرح جريمة واسعا ومتشعبا" بعد الوقائع.

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