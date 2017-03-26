من قتل المدنيين في الموصل؟

أعلن الجيش العراقي اليوم أن 61 جثة انتشلت من تحت أنقاض مبنى فخخه تنظيم الدولة الإسلامية في غرب الموصل لكن لم تكن هناك علامات على أن ضربة جوية للتحالف استهدفته على الرغم من العثور على سيارة ملغومة ضخمة بالقرب منه.

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وجاء البيان ردا على تقارير من شهود عيان ومسؤولين محليين قالت إن ما يصل إلى 200 جثة انتشلت من تحت أنقاض مبنى منهار بعد ضربة للتحالف نفذت الأسبوع الماضي واستهدفت مقاتلين وعتادا للدولة الإسلامية في حي الجديدة.

ولا تزال الواقعة غامضة وتفاصيلها يصعب التحقق منها فيما تقاتل القوات العراقية مع الدولة الإسلامية للسيطرة على مناطق مكتظة بالسكان في الشطر الغربي من الموصل آخر معقل كبير للمتشددين في العراق.