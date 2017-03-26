فضل الله: النسبية الكاملة تؤمّن انتخابات عادلة

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن القانون الانتخابي هو المدخل الوحيد للإصلاح والتغيير في هذه المرحلة، ولإيجاد سلطة منبثقة من إرادة الناس، وعليه فإن القانون الذي يعطي لكل صوت قيمة ولكل واحد حجمه الطبيعي، ويؤمّن التمثيل العادل والمنصف والحقيقي لا سيما في بلد مثل لبنان هو النسبية الكاملة، ولكن هناك من لا يريد لهذا النوع من السلطة أن تنتج في لبنان، مشيراً إلى أن البعض متمسك بأحجامه النيابية، وبالتالي إذا لم نؤمّن أكثرية بمجلس النواب مع توافق حول صيغة القانون، فلا يمكننا أن نقر قانوناً جديداً للانتخابات، وكذلك لا يمكن لأي فريق أن يفرضه على الفريق الآخر.

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وخلال لقاء سياسي أقيم في حسينية بلدة شقراء الجنوبية، شدد النائب فضل الله على أن النسبية الكاملة هي التي تؤمّن انتخابات عادلة تنتج سلطة ممثلة للشعب، لافتاً إلى أن الاقتراحات بشأن قانون الانتخابات لا تزال محل نقاش وتداول.

وفي موضوع الموازنة، أكد فضل الله أنه مع أن تكون هناك موازنة جديدة للدولة اللبنانية، "لأنه لا يصح أن تصرف الوزارات من دون تحديد الموازنة ومعرفة ما هي النفقات والإيرادات، و"هذا أمر طبيعي لانتظام عمل المؤسسات بالدولة اللبنانية، ولكن هذه الموازنة المقترحة تحتاج إلى ترشيد وترشيق، بحيث أن تكون متلائمة مع الوضع الذي نعيش به في البلد.