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26 آذار 2017
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عزالدين : اﻻبطاء باجراء اﻻنتخابات هو تلاعب بمصير البلد

publishing date: 26/03/2017 05:58:04
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عزالدين : اﻻبطاء باجراء اﻻنتخابات هو تلاعب بمصير البلد
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رعت وزيرة التنمية اﻻدارية الدكتورة عناية عزالدين اﻻحتفال الذي نظمه مكتب شؤون المرأة في حركة امل شعبة البيسارية بمناسبة عيدي اﻻم والطفل تكريما ﻻمهات الشهداء وامهات البلدة.

 

ورات عز الدين في خلال كلمة لها أن اﻻبطاء والتلاعب باجراء اﻻنتخابات النيابية هو تلاعب بمصير البلد ، وقالت:" لا اولوية تتقدم اليوم على انجاز قانون اﻻنتخابات بما يلبي الحاجة الحقيقية الى تغيير حقيقي يعكس تطلعات المواطنيين والمواطنات دون تشويه او تحوير."

 
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وفي ملف النفط، أكدت عز الدين أنه ضمن اﻻولويات القصوى للرئيس نبيه بري ، ودعت الجميع الى اﻻسراع في العمل على استثمار هذا القطاع.
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