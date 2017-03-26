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26 آذار 2017
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هاشم: السلسلة ستقر من دون اي ضرائب ترهق اللبنانيين

publishing date: 26/03/2017 06:12:59
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هاشم: السلسلة ستقر من دون اي ضرائب ترهق اللبنانيين
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رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم "اننا بحاجة الى أيام وليس لأسابيع لتفادي الدخول في اي محظور في ظل استمرار المراوحة وعدم التوصّل الى تفاهم جول قانون الانتخابات المنتظر والذي لا بد من الوصول اليه لان الاستقرار السياسي ومصلحة الوطن تحتّم على كل الافرقاء السعي لمقاربة  قانون الانتخابات بروحية وطنية وبما يحافظ على الانصهار الوطني والعيش الواحد ".

وقال هاشم في تصريح من منزله في شبعا بعد لقاءات له مع فاعليات اجتماعية وبلدية واختيارية، "من حق اللبنانيين ان يرفعوا الصوت في وجه الغلاء وعدم اعطائهم حقهم في سلسلة الرتب والرواتب ولأننا منحازون في كتلة التنمية والتحرير لمصلحة الطبقات الفقيرة والمتوسطة فإننا نؤكد ان السلسلة حق لأصحابها وكما التزم دولة الرئيس بري والكتلة سيصل هذا الحق  لأصحابه وستُقرّ السلسلة بأقرب وقت من دون اي ضرائب  ترهق اللبنانيين."

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