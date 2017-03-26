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26 آذار 2017
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بالصور - نجمات يمتلكن أجمل عينين ساحرتين!

publishing date: 26/03/2017 06:52:00
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بالصور - نجمات يمتلكن أجمل عينين ساحرتين!
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العيون هي الملامح الأكثر تعبيرًا في وجه الإنسان. وعينا المرأة هما أكثر ما يميّزها. فمن خلالهما يمكنها التعبير عن مشاعرها ومزاجها.

 

في المقابل، يصعب كثيرًا ايجاد أجمل عينين. لكننا سنعرض لقرائنا قائمة بالنجمات اللّواتي يمتلكن أجمل عينين في العالم بحسب موقع "Wonderslist":

 
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الممثلة الهنديّة ايشواريا راي

 

الممثلة الأميركيّة أنجلينا جولي

 

الممثلة الأميركيّة كريستن ستيوارت

 
 

الممثلة البريطانية الأميركية الراحلة إليزابيث تايلور

 
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الممثلة البريطانيّة الراحلة أودري هيبورن

 

الممثلة الكنديّة كريستين كريوك

 

عارضة الأزياء والممثلة الأميركيّة ميلا جوفوفيتش

 
 
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