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26 آذار 2017
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مقتل مسلحين برصاص الجيش الجزائري في قسنطينة

publishing date: 26/03/2017 06:44:59
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مقتل مسلحين برصاص الجيش الجزائري في قسنطينة
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الاحد ان قوات الجيش قتلت مسلحين اسلاميين مساء السبت بقسنطينة التي شهدت الشهر الماضي محاولة هجوم انتحاري ضد مركز شرطة.   

 

 وجاءالاعلان بعد شهر من تبني تنظيم الدولة الاسلامية لهجوم انتحاري فاشل ضد مركز شرطة في وسط مدينة قسنطينة (430 كام شرق الجزائر)، واسفر عن مقتل الانتحاري وجرح شرطيين.

 
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 وبحسب بيان وزارة الدفاع فان العنصرين قتلا "إثر كمين محكم نفذ بمنطقة جبل الوحش بقسنطينة".

 

 وكان أحد عناصر الشرطة أحبط هجوما انتحاريا على مركز الشرطة الثالث عشر بقسنطينة بإطلاقه النار على حزام ناسف كان يرتديه الانتحاري مما ادى لانفجاره بعيدا عن هدفه، كما اعلنت المديرية العامة للامن الوطني في 26 شباط 2017.
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