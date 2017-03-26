رابطة موظفي الادارة العامة دعت لجمعيات عمومية تحضيرا للاضراب العام الخميس

دعت رابطة موظفي الادارة العامة الى "اقرار السلسلة فورا ودون تسويف كما وردت في الجداول التي أقرتها اللجان النيابية، وبما يلحظه من ردم الهوة بين رواتب موظفي الادارة العامة ورواتب الاسلاك الاخرى، ما يعني حصول الاداريين على عدد الدرجات نفسها التي سوف يحصل عليها باقي القطاعات التعليمية، تحقيقا للعدالة والمساواة".

كما دعت الى عدم المس بدوام العمل كون السلسلة تأتي لاعطاء حق مؤجل للموظف، وهي مجرد تصحيح للاجور كان يجب ان يحصل منذ اكثر من 18 عاما، والى وضع سلم متحرك للاجور يلحظ بصورة مستمرة تصحيح الرواتب استنادا الى مؤشرات علمية تحدد على اساسها زيادة الاعباء المعيشية وتفعيل نظام الثواب والترقية.

وناشدت الرابطة جميع الموظفين عقد جمعيات عمومية بداية الاسبوع المقبل لمناقشة التوصية بالاضراب العام في كافة الادارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الخميس في 6 نيسان المقبل، ما سيشل القطاع العام برمته.