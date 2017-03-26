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تيمور جنبلاط زار حداد...حمادة: نحن مع اي حوار

publishing date: 26/03/2017 08:44:23
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تيمور جنبلاط زار حداد...حمادة: نحن مع اي حوار
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زار نجل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط تيمور، راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران ايلي حداد.

ورافق جنبلاط وزير التربية مروان حمادة والنواب نعمة طعمة، ايلي عون وعلاء الدين ترو، بالاضافة إلى عضو قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وليد شقير ومسؤول الحزب في الشوف رضوان مطر.

ورحب حداد بهذه الزيارة، معتبرا أنها "دليل على التواصل والعيش المشترك"، ودعا ان يكون القانون الانتخابي يرضي الجميع ويحقق العدالة للجميع.

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من جهته، قال حمادة: "نحن مع اي حوار للوصول لقواسم مشتركة تعمل على ولادة قانون عادل يؤمن الشراكة للجميع".

 وأضاف: "بعيدا عن السلسلة والموازنة والقوانين، نأمل ان نحصن الساحة اللبنانية ونكون قوة متراصة".
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