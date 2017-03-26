ايران ستستأنف قرار تجميد أصول لها كتعويض لضحايا هجمات 11 ايلول

أعلن المصرف المركزي الايراني أنه سيستأنف قرار محكمة في لوكسمبورغ تجميد 1.6 مليار دولار من أصول ايران، تطالب بها الولايات المتحدة كتعويض لضحايا اعتداءات 11 ايلول.

وأفاد البنك أنه سيتخذ خطوات كذلك لوقف تعاملاته المتبقية بالدولار، والتي لا يزال يحصل عليها مقابل مبيعات النفط خصوصا.

وفي رده على العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، أفاد بيان للمصرف أن "ايران سعت إلى الحد من اعتمادها على الدولار وستستمر هذه السياسة."