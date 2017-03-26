استراليا تستعد لمواجهة اعصار "مدمر"

تستعد مناطق شمال شرق استراليا لوصول الاعصار ديبي الاعنف منذ سنوات في المنطقة وسط نداءات لاخلاء المدارس واغلاقها.

ويتشكل الاعصار منذ ايام قبالة ولاية كوينزلاند، بحسب ما اوضح مركز الارصاد.

واضاف المصدر ان "عين الاعصار ديبي الاستوائي الفائق الدمار ستصل الى الساحل بين تاونزفيل وبروزربين صباح الثلاثاء".

وتابع "ان العاصفة ستكون على الارجح اعصارا من الفئة الرابعة مع رياح تصل سرعتها الى 260 كلم في الساعة قرب الوسط".