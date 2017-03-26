شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 27 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار دولية
منذ 22 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

استراليا تستعد لمواجهة اعصار "مدمر"

publishing date: 26/03/2017 09:26:44
episodes
استراليا تستعد لمواجهة اعصار &quot;مدمر&quot;
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

تستعد مناطق شمال شرق استراليا لوصول الاعصار ديبي الاعنف منذ سنوات في المنطقة وسط نداءات لاخلاء المدارس واغلاقها.

ويتشكل الاعصار منذ ايام قبالة ولاية كوينزلاند، بحسب ما اوضح مركز الارصاد.

واضاف المصدر ان "عين الاعصار ديبي الاستوائي الفائق الدمار ستصل الى الساحل بين تاونزفيل وبروزربين صباح الثلاثاء".

وتابع "ان العاصفة ستكون على الارجح اعصارا من الفئة الرابعة مع رياح تصل سرعتها الى 260 كلم في الساعة قرب الوسط".

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact