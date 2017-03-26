اول مناورات جوية مشتركة بين السودان والسعودية

اعلن السودان انه سيبدأ الاسبوع المقبل مناورات جوية مشتركة مع السعودية هي الاولى منذ ان وثق السودان علاقته مع الرياض عبر مشاركته في التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن ضد الحوثيين.

وستجري المناورات بين 29 اذار و12 نيسان في منطقة مروي بشمال السودان وسيشارك فيها مئات من عناصر القوات الجوية في البلدين.

وأكد القائم باعمال رئيس اركان القوات الجوية السودانية اللواء الركن صلاح الدين عبد الخالق ان "التدريب المشترك بين السودان والسعودية يهدف الى رفع قدرات العمليات لدى القوات الجوية في البلدين وتطوير القدرات التقنية المتصلة بالعمليات وتحسين مدى التعاون".