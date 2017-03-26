شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الإثنين 27 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
بتحلى الحياة
11:30
بتحلى الحياة
القائمة
أخبار دولية
منذ 21 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

اول مناورات جوية مشتركة بين السودان والسعودية

publishing date: 26/03/2017 10:39:30
episodes
اول مناورات جوية مشتركة بين السودان والسعودية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

اعلن السودان انه سيبدأ الاسبوع المقبل مناورات جوية مشتركة مع السعودية هي الاولى منذ ان وثق السودان علاقته مع الرياض عبر مشاركته في التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن ضد الحوثيين.

 وستجري المناورات بين 29 اذار و12 نيسان في منطقة مروي بشمال السودان وسيشارك فيها مئات من عناصر القوات الجوية في البلدين.

 وأكد القائم باعمال رئيس اركان القوات الجوية السودانية اللواء الركن صلاح الدين عبد الخالق ان "التدريب المشترك بين السودان والسعودية يهدف الى رفع قدرات العمليات لدى القوات الجوية في البلدين وتطوير القدرات التقنية المتصلة بالعمليات وتحسين مدى التعاون". 

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact