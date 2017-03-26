تظاهرة ضد الفساد في موسكو...وتوقيف المئات

اعتقلت الشرطة الروسية اكثر من 700 شخص الاحد خلال تظاهرة ضد الفساد جمعت الالاف في وسط موسكو تلبية لدعوة المعارض الكسي نافالني الذي كان بين المعتقلين، وفق ما افادت منظمة "او في دي-انفو" المتخصصة في رصد التظاهرات.



وفي وقت سابق، تحدثت شرطة موسكو عن اعتقال "نحو 500 شخص" خلال التحرك غير المرخص له الذي اعتقل فيه نافالني ايضا في انتظار مثوله الاثنين امام قاض، بحسب مقربين منه.