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استخدام صادم للموز... لن تصدقوا ماذا فعل هذان الشابان!

publishing date: 26/03/2017 11:11:47
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استخدام صادم للموز... لن تصدقوا ماذا فعل هذان الشابان!
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أوقفت الشرطة الإسبانية شابين لمحاولتهما تهريب كميات كبيرة من الكوكايين داخل قرون مزيفة من الموز.

 

وفي التفاصيل، عثرت الشرطة على كيلوغرامات عدّة من الكوكايين، معبأة داخل ثمار موز مزيفة، صنعت خصيصا لهذا الغرض، وتم دسّها وسط ثمار موز حقيقية.

 
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واتّهم الرجلان الإسبانيان بتهريب المخدرّات والاتجار بها. وقالت الشرطة إنّها تبحث عن شخص ثالث ايطالي الجنسيّة تشتبه بأنّه متواطئ معهما.

 
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