كيف قسمت الفرق في المجموعتين بعد نهاية مرحلة الإياب ؟

سجل الأميركي كيفن غالوي ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود الهومنتمن لتعزيز صدارته لدوري كرة السلة اللبناني بالفوز 81-70 على الشانفيل اليوم الأحد. وأحرز غالوي 22 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر عشر كرات حاسمة بينما أضاف فادي الخطيب 20 نقطة.

وجدد الرياضي بيروت حامل اللقب انتصاره على غريمه التقليدي الحكمة بعدما تغلب عليه 81-65 ليحافظ على المركز الثاني. وتألق الصربي برانكو تسفيتكوفيتش وسجل 17 نقطة بينما أضاف علي حيدر 16 نقطة. وبرز من الحكمة الأميركي كالفن جودفري والنيجيري كيني اديلكي وسجل كل منهما 20 نقطة. لمشاهدة المباراة إضغط هنا

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وعزز بيبلوس موقعه في المركز الثالث بفوزه على التضامن 99-92.

وخرج هوبس وميروبا من المنافسة باحتلالهما المركزين التاسع والعاشر على الترتيب بينما تم تقسيم أصحاب المراكز الثمانية الأولى على مجموعتين من أجل المنافسة على اللقب.

ويلعب في المجموعة الأولى الهومنتمن وبيبلوس واللويزة والحكمة ويتنافس في الثانية الرياضي والمتحد والشانفيل والتضامن.