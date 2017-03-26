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منذ 18 ساعة
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بين الصادرات والواردات...مئات ملايين الدولارات تهدر في الجمارك

publishing date: 26/03/2017 13:09:00
episodes
المؤلف:
إدمون ساسين
إدمون ساسين
@edmondsassine
إدمون ساسين - مراسل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال، مجاز في العلوم السياسية والادارية من الجامعة اللبنانية
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فيما كانت أكثرية المجلس النيابي تقر الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى تصيب المواطنين كان النائب سيرج طورسركيسيان يكشف في الجلسة الشهيرة كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تؤمن مبالغ ضخمة من مرفأ بيروت تذهب منذ سنوات هدرا ورشاوى. 

 

وردا على التقرير، أكد المدير العام للجمارك بدري ضاهر ان كل ما ورد في التقرير يرتبط بالفترة السابقة لتوليه منصبه، بصرف النظر عن مدى دقة ما ورد أو صحته.

وأوضح ضاهر أن الإدارة الحالية تتبع سياسة جديدة وخاصة في موضوع مكافحة الفساد والرشوة وحتى الإكرامية والهدية.

 كما دعا النائب سيرج طورسركيسيان وكل من يعنيه الموضوع للتحقق من الوضع في مديرية الجمارك حالياً بالنسبة للموظفين وآدائهم والعودة إلى المدير العام للجمارك بأي شكوى أو ملاحظة، على أن تتم معالجتها فوراً.

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