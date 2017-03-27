عدد من الأشخاص في قبضة الامن العام...

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أن الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 16/03/2017 لغاية 24/03/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:- عشرة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.- شخص واحد بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .- شخص واحد بجرم القيام باعمال الدعارة .- شخصان بجرم دخول البلاد خلسة ومخالفة نظام الاقامة .- خمسة اشخاص بجرم تعاطي وترويج المخدرات .- شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله .وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص.