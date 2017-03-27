أمن وقضاء
27 آذار 2017
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عدد من الأشخاص في قبضة الامن العام...

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عدد من الأشخاص في قبضة الامن العام...
أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أن الاجهزة المعنية في المديرية قامت خلال الفترة الممتدة من تاريخ 16/03/2017 لغاية 24/03/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

- عشرة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية. 
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- شخص واحد بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية . 
-  شخص واحد بجرم القيام باعمال الدعارة .
- شخصان بجرم دخول البلاد خلسة ومخالفة نظام الاقامة .
- خمسة اشخاص بجرم تعاطي وترويج المخدرات .
- شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله .

وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعا الى القضاء المختص. 
 
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