اشتباكات متواصلة قرب مدينة الطبقة

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تتواصل المعارك بين قوات سوريا الديموقراطية وداعش قرب مدينة الطبقة في شمال سوريا غداة طرد المقاتلين من مطار عسكري قريب منها، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.واشار المرصد السوري الى أنه "تدور اشتباكات جنوب مدينة الطبقة ضمن مساعي قوات سوريا الديموقراطية لتحصين محيط مطار الطبقة العسكري غداة السيطرة عليه".وتتواصل الاشتباكات ايضا، وفق المرصد، خارج المدخل الشمالي الشرقي لسد الفرات الذي توقف عن العمل نتيجة المعارك.واكدت قوات سوريا الديموقراطية في بيان عدم استهداف التحالف الدولي بقيادة واشنطن السد بأي غارات جوية، مشددة على ان العملية العسكرية "تتم ببطء وبشكل دقيق" تفاديا لحصول اي اضرار في السد ولذلك تتطلب السيطرة عليه "المزيد من الوقت".