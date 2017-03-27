الحاج حسن: حماية الإنتاج الوطني سيؤدي إلى الإستقرار

الإعلان

أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أنه سيستمر بالمطالبة لحماية الصناعة والزراعة في لبنان وزيادة الصادرات والتخفيف من الواردات وحماية الإنتاج الوطني بكل الوسائل، وهذا سيؤدي إلى الإستقرار الإقتصادي والسياسي والأمني والإجتماعي.ولفت الحاج حسن في افتتاح مصنع جديد لإنتاج الأنابيب في منطقة غرفين-جبيل، الى أن إفتتاح مصنع جديد في هذه الظروف التي نمر بها هو عمل كبير وجريء وقال:" من المهم أن يكون لشركة لبنانية هذه الشراكة مع شركة قبرصية هي جزء من الإتحاد الأوروبي وتتمتع بالمواصافات الأوروبية وتطمح أن تكون جزءاً أساسياً من السوق العالمي ، وهذه الشراكة ليست فقط على الصعيد المالي والمادي فحسب، بل بالشراكة الفنية والتقنية والمعرفية أو ما يعرف بـ transfer de technologie وهذه مسألة مهمة جدا وهي من مرتكزات سياستنا في وزارة الصناعة وفي الحكومة ألا وهي نقل المعرفة من الخارج إلى الداخل".وأمل بأن يكون هذا المعمل إضافة نوعية للصناعة اللبنانية، وأن تتحقق من خلاله المنافسة على مستوى النوعية والجودة والمواصفات في ما بين الصناعة اللبنانية، وبينها وبين الصناعات الأجنبية المستوردة أو المصّدرة.