بالصور: حسناء تنافس نانسي عجرم في دبي.. وتضعها في موقفٍ محرج

LBCI News Lebanon

من أكثر المواقف المحرجة هي عندما تكون إطلالة إحدى النجمات متطابقة مع ملابس سيدة أخرى في المكان عينه، وهو الأمر الّذي وضع الفنانة نانسي عجرم في موقفٍ محرجٍ أثناء مشاركتها في النسخة الـ22 من كأس دبي العالمي لسباق الخيول والّتي تُعتبر من أشهر المسابقات في العالم.

في التفاصيل، تألّقت الفنانة نانسي عجرم بفستانٍ بالأبيض والأسود من تصميم Proenza Schouler خلال تواجدها في كأس دبي العالمي لسباق الخيول برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم. ولكن الصدف وضعت نانسي في موقفٍ محرج بعدما نافستها على إطلالتها الأنيقة جويل لاوون الّتي ارتدت الفستان نفسه، ليتحوّل الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول إطلالة من كانت موفقة أكثر.

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شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم، بمن يليق الفستان أكثر: نانسي عجرم او جويل لاوون؟

#dubaiworldcup #2017 #nancyajram @drfadielhachem @emirates #dubai A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Mar 25, 2017 at 7:40am PDT

Happening now... #nancyajram @drfadielhachem #dubaiworldcup #2017 #dubai @emirates #mydubai A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on Mar 25, 2017 at 6:24am PDT

💙💙💙 A post shared by Joelle Laoun (@joellelaoun) on Mar 26, 2017 at 1:03am PDT