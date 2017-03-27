بالصور: حسناء تنافس نانسي عجرم في دبي.. وتضعها في موقفٍ محرج

من أكثر المواقف المحرجة هي عندما تكون إطلالة إحدى النجمات متطابقة مع ملابس سيدة أخرى في المكان عينه، وهو الأمر الّذي وضع الفنانة نانسي عجرم في موقفٍ محرجٍ أثناء مشاركتها في النسخة الـ22 من كأس دبي العالمي لسباق الخيول والّتي تُعتبر من أشهر المسابقات في العالم.
في التفاصيل، تألّقت الفنانة نانسي عجرم بفستانٍ بالأبيض والأسود من تصميم Proenza Schouler خلال تواجدها في كأس دبي العالمي لسباق الخيول برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم. ولكن الصدف وضعت نانسي في موقفٍ محرج بعدما نافستها على إطلالتها الأنيقة جويل لاوون الّتي ارتدت الفستان نفسه، ليتحوّل الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول إطلالة من كانت موفقة أكثر.
شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم، بمن يليق الفستان أكثر: نانسي عجرم او جويل لاوون؟
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