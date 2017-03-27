أخبار فنية
27 آذار 2017
Back

بالصور: حسناء تنافس نانسي عجرم في دبي.. وتضعها في موقفٍ محرج

episodes
بالصور: حسناء تنافس نانسي عجرم في دبي.. وتضعها في موقفٍ محرج
من أكثر المواقف المحرجة هي عندما تكون إطلالة إحدى النجمات متطابقة مع ملابس سيدة أخرى في المكان عينه، وهو الأمر الّذي وضع الفنانة نانسي عجرم في موقفٍ محرجٍ أثناء مشاركتها في النسخة الـ22 من كأس دبي العالمي لسباق الخيول والّتي تُعتبر من أشهر المسابقات في العالم.
في التفاصيل، تألّقت الفنانة نانسي عجرم بفستانٍ بالأبيض والأسود من تصميم Proenza Schouler خلال تواجدها في كأس دبي العالمي لسباق الخيول برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم. ولكن الصدف وضعت نانسي في موقفٍ محرج بعدما نافستها على إطلالتها الأنيقة جويل لاوون الّتي ارتدت الفستان نفسه، ليتحوّل الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول إطلالة من كانت موفقة أكثر.
الإعلان

شاهدوا الصور وشاركونا آراءكم، بمن يليق الفستان أكثر: نانسي عجرم او جويل لاوون؟
 
 
 

#dubaiworldcup #2017 #nancyajram @drfadielhachem @emirates #dubai

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on


 

Happening now... #nancyajram @drfadielhachem #dubaiworldcup #2017 #dubai @emirates #mydubai

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram) on


 

💙💙💙

A post shared by Joelle Laoun (@joellelaoun) on


 

Horse racing #dubaiworldcup

A post shared by Joelle Laoun (@joellelaoun) on


إقرأ أيضاً