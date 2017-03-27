بالصور: شقيقة ميريام فارس على طريقة عارضات الأزياء.. نحافة خصرها سرّ جمالها

إستطاعت جيهان فارس، شقيقة الفنانة ميريام فارس، أن تحظى بإنتباه أكثر من 214 ألف متابع عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وذلك بسبب جمالها وإتباعها لآخر صيحات الموضة.
وفي جولةٍ على حسابها، تلتقط جيهان فارس الصور بطريقة محترفة على طريقة عارضات الأزياء، كيف لا وهي تتقن إختيار ملابسها الأنيقة بالإضافة إلى أن سرّ جمالها يكمن بخصرها النحيف وشعرها الطويل.
ولكن يبدو أنّ جيهان لا تهوى الأضواء فتوقّفت عن نشر صورها منذ أسابيع طويلة بعد إنتشار حسابها بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الّذين ما زالوا يبحثون عن صورها حتى اليوم.
شاهدوا صور جيهان فارس وشاركونا آراءكم: هل تشبه شقيقتها ميريام فارس؟
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