بالصور: شقيقة ميريام فارس على طريقة عارضات الأزياء.. نحافة خصرها سرّ جمالها

LBCI News Lebanon

إستطاعت جيهان فارس، شقيقة الفنانة ميريام فارس، أن تحظى بإنتباه أكثر من 214 ألف متابع عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وذلك بسبب جمالها وإتباعها لآخر صيحات الموضة.

وفي جولةٍ على حسابها، تلتقط جيهان فارس الصور بطريقة محترفة على طريقة عارضات الأزياء، كيف لا وهي تتقن إختيار ملابسها الأنيقة بالإضافة إلى أن سرّ جمالها يكمن بخصرها النحيف وشعرها الطويل.

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ولكن يبدو أنّ جيهان لا تهوى الأضواء فتوقّفت عن نشر صورها منذ أسابيع طويلة بعد إنتشار حسابها بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الّذين ما زالوا يبحثون عن صورها حتى اليوم.

شاهدوا صور جيهان فارس وشاركونا آراءكم: هل تشبه شقيقتها ميريام فارس؟

We all have a story we will never tell ~ A post shared by JJ💋 (@jihanefares) on Mar 17, 2016 at 8:58am PDT

i am vengeance i am the night i am Batman😜 A post shared by JJ💋 (@jihanefares) on Apr 16, 2016 at 9:00am PDT

Hot☀️ v/s Cold❄️ A post shared by JJ💋 (@jihanefares) on Feb 24, 2016 at 6:53am PST