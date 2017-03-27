أخبار فنية
27 آذار 2017
Back

بالصور: شقيقة ميريام فارس على طريقة عارضات الأزياء.. نحافة خصرها سرّ جمالها

episodes
بالصور: شقيقة ميريام فارس على طريقة عارضات الأزياء.. نحافة خصرها سرّ جمالها
إستطاعت جيهان فارس، شقيقة الفنانة ميريام فارس، أن تحظى بإنتباه أكثر من 214 ألف متابع عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وذلك بسبب جمالها وإتباعها لآخر صيحات الموضة.
وفي جولةٍ على حسابها، تلتقط جيهان فارس الصور بطريقة محترفة على طريقة عارضات الأزياء، كيف لا وهي تتقن إختيار ملابسها الأنيقة بالإضافة إلى أن سرّ جمالها يكمن بخصرها النحيف وشعرها الطويل.
الإعلان

ولكن يبدو أنّ جيهان لا تهوى الأضواء فتوقّفت عن نشر صورها منذ أسابيع طويلة بعد إنتشار حسابها بين روّاد مواقع التواصل الإجتماعي الّذين ما زالوا يبحثون عن صورها حتى اليوم.
شاهدوا صور جيهان فارس وشاركونا آراءكم: هل تشبه شقيقتها ميريام فارس؟
 
 
 

We all have a story we will never tell ~

A post shared by JJ💋 (@jihanefares) on


 

i am vengeance i am the night i am Batman😜

A post shared by JJ💋 (@jihanefares) on


 

Hot☀️ v/s Cold❄️

A post shared by JJ💋 (@jihanefares) on


 

😎☀️ مرحبا حبايبي بتمنالكن نهار مشرق

A post shared by JJ💋 (@jihanefares) on


إقرأ أيضاً