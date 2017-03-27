بالفيديو: ريم السعيدي بالفستان الأبيض.. هل تزوّجت من وسام بريدي؟

تحوّل كلّ من الإعلامي وسام بريدي وعارضة الأزياء ريم السعيدي إلى محطّ إهتمام الكثير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الأسابيع الأخيرة بعد الإعلان عن علاقة حبّ تجمعهما. لذلك نشأت بعض الصفحات لمعجبي الثنائي وسام وريم من أجل متابعة كلّ تفاصيله الحياتيّة، ولكن ما سرّ إرتداء ريم السعيدي لفستان الزفاف؟
في التفاصيل، نشرت صفحة معحبي وسام بريدي وريم السعيدي مقطع فيديو للأخيرة وهي ترتدي فستان زفاف أبيض على وقع كلمات أغنية "طلّي بالابيض طلّي يا زهرة نيسان" ما أثار الكثير من التساؤلات حول ما إذا دخل الثنائي القفص الذهبي. ولكن إطلالة ريم السعيدي بفستان الزفاف ليس إلا من خلال مشاركتها بعرض خاص بفساتين الأعراس أقيم في روما وكان وسام بريدي متواجداً بين الحضور لتشجيعها، كما ظهر في فيديو ثانٍ.