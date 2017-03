بالفيديو: ريم السعيدي بالفستان الأبيض.. هل تزوّجت من وسام بريدي؟

طلي بالابيض طلي .. يا زهرة نيسان 🌹 طلي يا حلوة و هلي بهالوجه الريان ❤ 👰 هذه الاطلالة الثانية و الثالثة لرمروم 👏👏👏 @rymsaidi u rock the stage hbb 👏❤ #rymsaidi #bride #best #model #rome #fashion #show #nicolefashionshow

A post shared by wissam.rym.breidy ❣mira (@rym.wissam.fan.page) on Mar 25, 2017 at 2:45pm PDT