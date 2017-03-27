بالفيديو: ريم السعيدي بالفستان الأبيض.. هل تزوّجت من وسام بريدي؟

LBCI News Lebanon

تحوّل كلّ من الإعلامي وسام بريدي وعارضة الأزياء ريم السعيدي إلى محطّ إهتمام الكثير من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي في الأسابيع الأخيرة بعد الإعلان عن علاقة حبّ تجمعهما. لذلك نشأت بعض الصفحات لمعجبي الثنائي وسام وريم من أجل متابعة كلّ تفاصيله الحياتيّة، ولكن ما سرّ إرتداء ريم السعيدي لفستان الزفاف؟

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في التفاصيل، نشرت صفحة معحبي وسام بريدي وريم السعيدي مقطع فيديو للأخيرة وهي ترتدي فستان زفاف أبيض على وقع كلمات أغنية "طلّي بالابيض طلّي يا زهرة نيسان" ما أثار الكثير من التساؤلات حول ما إذا دخل الثنائي القفص الذهبي. ولكن إطلالة ريم السعيدي بفستان الزفاف ليس إلا من خلال مشاركتها بعرض خاص بفساتين الأعراس أقيم في روما وكان وسام بريدي متواجداً بين الحضور لتشجيعها، كما ظهر في فيديو ثانٍ.