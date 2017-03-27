تعبئة ضعيفة في التظاهرات ضد الفساد في البرازيل

الإعلان

نزل آلاف البرازيليين الى الشوارع للاحتجاج على افلات السياسيين الفاسدين من العقاب، لكن التعبئة كانت اضعف مما سجل في التجمعات الاخيرة المماثلة.وكان معظم المتظاهرين من البيض والقادمين من الاحياء الراقية، والبعيدين عن النقابات التي تمكنت من حشد تظاهرات كبيرة ضد الرئيس المحافظ ميشال تامر قبل اسبوعين.وأعلن زعيم حركة "انزلوا الى الشوارع" "المهم هو ان الرسالة مرت والاعداد ليست هدفنا الرئيسي".وتمكنت هذه الحركة من حشد ملايين الاشخاص في السنوات الاخيرة ما ساهم خصوصا في اسقاط الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي اقيلت في 2016 بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.