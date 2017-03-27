اجتماع بين وزيري المال والطاقة لبحث خطة الكهرباء

LBCI News Lebanon

عقد وزير المالية علي حسن خليل اجتماع عمل مع وزير الطاقة سيزار أبو خليل في مبنى وزارة المالية حضره وفد من مؤسسة كهرباء لبنان وآخر من المسؤولين الماليين في وزارة المالية.

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وقد تمت خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات لخطة الكهرباء المقترحة من قبل وزير الطاقة والتي سيناقشها مجلس الوزراء في جلسة يوم غد الثلاثاء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون. كما بحث المجتمعون في عدد من الأمور المرتبطة بعمل مؤسسة كهرباء لبنان.

وكان وزير المالية التقى السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر

بحث معه في المساعدات المقدمة للبنان من بريطانيا والمرتبطة بالنازحين السوريين، ومراحل انجاز الآليات لمباشرة الاستفادة من هبة المئة مليون دولار أميركي لقطاع التراتبية والخطوات التي تسمح بالاسراع في اجراءاتها المطلوبة. كما التقى رئيس جهاز أمن الدولة اللواء انطوان صليبا ونائبه العميد سمير سنان