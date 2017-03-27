من سد الفرات إلى مدينة طبقة ... آخر التطورات السورية

LBCI News Lebanon

قوات سوريا الديموقراطية سائرة نحو قضم تدريجي على حساب داعش لاستعادة الرقة.

فغداة طرد التنظيم من مطار الطبقة العسكري تتواصل المعارك بين قوات سوريا الديموقراطية وتنظيم داعش قرب مدينة الطبقة شمالي سوريا

وباتت قوات سوريا الديموقراطية تبعد حوالى كيلومترين عن سد الفرات وكيلومترين ونصف عن مدينة الطبقة، التي تُعدّ معقلاً للتنظيم المتطرف ومقراً لأبرز قياداته.

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وخلافا لما أشاعه داعش يوم الاحد عن انهيار سد الفرات, قالت متحدثة باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية لاستعادة مدينة الرقة من تنظيم الدولة الإسلامية إنه لا يوجد أي عطل أو ضرر بالسد وإنها سمحت للمهندسين بفحص عملياته بالكامل.

كما نفت قوات سوريا الديموقراطية في بيان استهداف التحالف الدولي بقيادة واشنطن السدّ بأيّ غارات جوية، مشددة على ان العملية العسكرية تتم ببطء وبشكل دقيق تفادياً لحصول اي اضرار فيه، وهي أعلنت لاحقا ً تعليقَ العملية اربع ساعات للسماح للفنيين بالدخول الى السدّ لإصلاح بعض الأعطال.