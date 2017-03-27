لقاء سيدة الجبل: ندعو عون لاتخاذ موقف واضح حيال سلاح حزب الله

طلب "لقاء سيدة الجبل" من الوفد الرسمي إلى القمة العربية المنعقدة في الأردن، الالتزام التام بالمصلحة اللبنانية والمصلحة العربية، منبّهاً إلى خطورة الإقدام على أي موقف متصادم مع الموقف العربي حيال الأخطار الداهمة على المنطقة وأهلها، والناتجة عن تدخلات قوى إقليمية غير عربية في شؤون العالم العربي وفي مقدمتها ايران التي تحاول زعزعة الاستقرار في اكثر من بلد عربي.

ودعا اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي الرئيس ميشال عون إلى اتخاذ موقف واضح وصريح حيال سلاح حزب الله ومشاركته في الحرب السورية وبلدان أخرى حتى لا يتصادم الموقف اللبناني مع موقف العالم العربي.