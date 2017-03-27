ملفات النازحين والتحضيرات لمؤتمر بروكسل حاضرة في بعبدا

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بدأ المفوض الاوروبي لشؤون التوسع والسياسة الاوروبية للجوار يوهانس هان زيارة لبنان،بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.وشدد عون امام ضيفه على ضرورة مساعدة المجتمع الدولي ولاسيما الدول الاوروبية, لبنان, ليتمكن من تجاوز التداعيات السلبية للنزوح السوري على واقعه الاقتصادي والامني والاجتماعي، مؤكداتأييد لبنان الجهود المبذولة لايجاد حل سياسي للازمة السورية الراهنة على نحوٍ يبقي سوريا موحّدة.وشدد هان من جهته، على اهمية العمل لمساعدة السوريين للعودة الى بلادهم في اسرع وقت ممكن بعد توافر حل سياسي دائم.