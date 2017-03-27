المر من بعبدا: تفاهمنا على كل النقاط

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استقبل الرئيس عون نائب رئيس الوزراء السابق النائب ميشال المر واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع الراهنة والتحضيرات الجارية لاعداد قانون انتخابي جديد.وبعد اللقاء قال المر: "إن هذا اللقاء يهدف الى التنسيق مع فخامة الرئيس في الشؤون العامة، وخصوصا السياسية والانتخابية منها، لأننا في قلب المعركة.وكان لا بد من لقاء فخامته لنسمع وجهة نظره ومعرفة توجهاته، ونطمئنكم أننا كنّا متفاهمين على كل النقاط وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمنطقة جبل لبنان. ولقاؤنا اليوم ستتبعه لقاءات اخرى كلما اقتضت الحاجة، ووفقاً للسرعة التي سيتقرر على اساسها قانون الانتخاب".