متظاهرون يهاجمون مقرا لسكن الشرطة في المغرب

هاجم متظاهرون مساء الاحد مقرا لسكن الشرطة في منطقة الحسيمة بشمال المغرب متسببين باضرار مادية، كما ذكرت وكالة الانباء الرسمية نقلا عن مصادر محلية.

وأوضحت الوكالة ان "مجموعة افراد عائدة من تظاهرة مساء الاحد الى بلدة آيت يوسف وعلي، هاجمت بالحجارة مقر سكن مخصصا لعناصر الامن الوطني في امزورين وأضرمت النار في محيطه".

واضافت ان أربع سيارات وحافلة لقوات الامن وكذلك سيارة خاصة أحرقت، مشيرة الى اضرار مادية في مقر السكن ايضا.

وتدخلت قوات الامن لاعادة النظام، حسب المصادر نفسها، وفتح تحقيق.

وشهدت مدينة الحسيمة في منطقة الريف (شمال) في 2016 سلسلة من التظاهرات الشعبية بعد مقتل بائع السمك محسن فكري داخل شاحنة نفايات في 28 تشرين الاول.