قاووق: مسار الإتفاق على قانون إنتخابي جديد يتعقد أكثر فأكثر

حذر عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، "من مغبة عدم التوصل إلى إتفاق على قانون إنتخاب"، معتبرا أن "عدم الإتفاق على قانون انتخابي جديد يقرب لبنان من المخاطر المحدقة التي لن تستثني احدا".

وقال في خلال رعاية حفل نظمته مدارس المصطفى في النبطية: "عندما نتحدث عن حشرة إنتخابية فإن ذلك لا يعني فريقا دون آخر، وإنما يعني الجميع، لأن كل اللبنانيين والوطن في خطر الإنزلاق نحو المجهول".

وأرجع "السبب الرئيسي في عدم الإتفاق على هذا القانون إلى تمترس كل فريق بموقفه مما جعل المسار معقدا"، موضحا أن "مسار الإتفاق على قانون إنتخابي جديد يتعقد أكثر فأكثر، ونقترب كلبنانيين من إنتهاء المهل ، وبالتالي ندخل في المجهول"، لافتا إلى أن "حرص حزب الله على إنقاذ البلد هو السبب في إستمرار المساعي واللقاءات والحوارات من أجل الإتفاق على قانون إنتخابي جديد يضمن صحة وعدالة التمثيل" .

وأكد قاووق: أن "لبنان القوي لا يستجدي أمنه من أحد، فلبنان القوي بالجيش والمقاومة يحمي السيادة ويستعيد الأرض ويعطي درسا للقمم العربية كيف نحرر فلسطين وكيف ننتصر لفلسطين" .