بالأرقام: هذا ما ستتقاضاه هيفا وهبي مقابل 30 حلقة درامية

لم تعد شروط الفنانة هيفا وهبي سهلةً مقابل المشاركة في مسلسل درامي بعد تعرّضها للمشاكل في الحصول على مستحقّاتها الماديّة من منتج مسلسل "مولد وصاحبه غايب" سابقاً.
في هذا الإطار، كشف موقع "نواعم" من مصادره الخاصة
عن شروط هيفا وهبي في مسلسلها الجديد "الحرباية" ومن بينها أن يدفع المنتج ممدوح شاهين نصف مستحقّاتها قبل بدء التصوير على أن يستكمل دفع المبلغ قبل إنجاز نصف مشاهدها في العمل المنتظر.
هيفا الّتي ستطلّ في شهر رمضان المبارك بمسلسل "الحرباية"، ستتقاضى أجراً خيالياً كشف عنه موقع "نواعم" وهو 2 مليون دولار عن 30 حلقة.