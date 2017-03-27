بالأرقام: هذا ما ستتقاضاه هيفا وهبي مقابل 30 حلقة درامية

LBCI News Lebanon

لم تعد شروط الفنانة هيفا وهبي سهلةً مقابل المشاركة في مسلسل درامي بعد تعرّضها للمشاكل في الحصول على مستحقّاتها الماديّة من منتج مسلسل "مولد وصاحبه غايب" سابقاً.

في هذا الإطار، كشف موقع "نواعم" من مصادره الخاصة عن شروط هيفا وهبي في مسلسلها الجديد "الحرباية" ومن بينها أن يدفع المنتج ممدوح شاهين نصف مستحقّاتها قبل بدء التصوير على أن يستكمل دفع المبلغ قبل إنجاز نصف مشاهدها في العمل المنتظر.

الإعلان

هيفا الّتي ستطلّ في شهر رمضان المبارك بمسلسل "الحرباية"، ستتقاضى أجراً خيالياً كشف عنه موقع "نواعم" وهو 2 مليون دولار عن 30 حلقة.