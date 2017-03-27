طفل يبيع عصير الليموناضة لمساعدة جده على تحمل تكاليف علاج السرطان

LBCI News Lebanon

اتخذ الطفل المكسيكي الجنسية أينجل ريس البالغ من العمر 9 سنوات مبادرة لمساعدة جدّه المصاب بسرطان القولون والمستقيم وذلك عبر بيع عصير الليموناضة للآخرين.



وبعد استئصال الورم، كان الجد ريشارد سانشيز يحتاج للخضوع لعلاج كيميائي فقرّر أينجل مساعدته على تحمّل تكاليف العلاج الكبيرة.

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ونصب أينجل كشكاً أمام منزله وبدأ يبيع عصير الليموناضة بعدما أسس صفحة الكترونية أيضًا بمساعدة من والدته وخاله ليعلم الناس عن مشروعه ولجمع الأموال.



وبدأ الكثير من الناس بالتوافد إلى كشك أينجل لشراء الليموناضة ودعم قضيته، واستطاع بذلك جمع مبلغ تخطى 5 آلاف دولار أميركي.



ولارتفاع عدد الزائرين، اضطر أينجل إلى الحصول على إذن من الشرطة لمتابعة مزاولة نشاطه.