بالصورة: لص أراد الهرب لأنه مراقب... فوقع بموقف محرج جداً

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للص وهو شبه عارٍ وبوضع محرج.وفي التفاصيل، حاول اللص، الذي لم يذكر إسمه، القفز من فوق بوابة مدرسة مايلز الابتدائية في توكسون بولاية أريزونا، فعلق سرواله الفضفاض بالسياج وأصبح معلّقاً رأساً على عقب.وقال صانع ومصلح الأقفال إنه رأى الرجل المشتبه به، وهو يحاول الدخول الى صفوف دراسية عدة يوم الجمعة الفائت.وبحسب تقارير ABC 15، فقد قفز الرجل فوق سياج الحديد للهروب بعدما أدرك أنه مراقب.وقد استطاع أحد شهود العيان، ويدعى جيس سينسيبار، أن يلتقط صورة وثّقت الحادثة وانتشرت بشكل كبير فيسبوك.