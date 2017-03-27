ماذا لو انهار سد الفرات؟

LBCI News Lebanon

بمساعدة من الإتحاد السوفياتي السابق بدأت سوريا في العام 1968 بناء سد الفرات والمسمّى أيضا بسدّ الطبقة على نهر الفرات.



إستمر العمل لإنجازه خمس سنوات حيث إنتهى في الثالث من تموز 1973في منطقة تُعتبر شبه صحراوية، نسبة المتساقطات فيها لا تتعدى المئتين وخمسين مللمترا ً في السنة.



يبلغ طول السد أربعة آلاف وخمسمئة متر، أما إرتفاعه فأكثر من ستين مترا ً وتشكّلت خلفه بحيرة ٌ كبيرة أطلق عليها إسم بحيرة الأسد ويبلغ طولها ثمانين كيلومترا ً وعرضها ثمانية كيلومترات تصل حتى أطراف مدينة منبج وتحتجز كمية ً من المياه تصل الى أربعة عشر ألف مليار متر مكعّب.