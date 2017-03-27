أخبار دولية
27 آذار 2017
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أبو الغيط: الأزمة السورية هي أكبر أزمة تشهدها المنطقة

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رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الإجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في البحر الميت في الأردن تحضيرا للقمة العربية التي تبدأ الأربعاء، أنّ الأزمة السورية هي أكبر أزمة تشهدها المنطقة، ويجب ألا تُترك للدول الغربية كي تديرَها كما تشاء، مشدداً على أهمية تقديم الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين.
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ولفت أبو الغيط الى أن ّ القمة ستناقش كذلك التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
 

وأقرّ وزراء الخارجية العرب بالإجماع بند التضامن مع لبنان في مقررات الجامعة العربية.


الى ذلك، وصل الملك سلمان الى الاردن لعقد قمة مع العاهل الاردني وترؤس وفد المملكة للقمة العربية. 
 
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