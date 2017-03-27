طبّقي هذا القناع للتخلص نهائيًا من السيليوليت!

LBCI News Lebanon

السيلوليت هي مشكلة تُعاني منها الكثير من السيّدت ما يدفعهنّ إلى تجربة شتى الطرق لإيجاد العلاجات المناسبة والفعّالة.



ومع اقتراب فصل الصيف، من الضروري تحضير الجسم ليظهر من دون عيوب لارتداء الملابس القصيرة وملابس البحر.

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لذلك، اخترنا لك هذا القناع المؤلف من مكوّنين فقط الذي أعلنت عنه خبيرة الجلد البريطانية ناتاليا روبنسون والذي سيساعدك على التخلّص من هذه المشكلة بشكل نهائي.



كل ما ستحتاجينه هو بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) وعسل المانوكا.



وقالت روبنسون إن تدليك الفخذين والساقين باستخدام العسل يعزّز الدورة الدموية والجهاز اللمفوي فيهما كما يعمل كمرطب للبشرة.



ويساعد العسل أيضًا على إزالة الإحتقان من الجلد والبشرة وبالتالي يمنع ظهور ثقوب السيلوليت وذلك من دون إرهاق الجلد عبر استخدام المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية مختلفة.



وبدورها، تساعد صودا الخبز على تقشير الساقين بطريقة طبيعية.



ولتحضير القناع، امزجي ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من صودا الخبز ومن ثم أضيفي إلى الخليط القليل من الماء.



قومي بتدليك فخذيك وساقيك وبطنك وذراعيك باستخدام المزيج لفترة تتراوح بين 4 و 7 دقائق.