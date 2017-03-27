اقرار مشروع الموازنة بالاجماع

اقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة وخفض العجز بنسبة كبيرة من خلال النقاش الذي جرى اليوم في موضوع الموازنة.

وسيعيد وزير المال علي حسن خليل مساء اليوم طباعة مشروع موازنة2017 .

وسيزور حسن خليل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الخميس المقبل بعد عودته ورئيس الجمهورية ميشال عون من القمة العربية، على ان يعقد مؤتمرا صحافيا لعرض كل التفاصيل والارقام وعجز الموازنة وخفيض العجز وارقام الموازنة العامة والايرادات والواردات وارقام النفقات.

وستعقد الحكومة عند العاشرة من صباح غد جلسة في بعبدا برئاسة الرئيس عون لبحث خطة الكهرباء .

​وعلمت الـLBCI ان الحريري انسحب من الجلسة على اثر نقاش في أرقام الموازنة وفي ما حققته الهندسة المالية لمصرف لبنان من أرباح للمصارف بلغت 5 مليار دولار.

​

وكان الحريري قد أعلن في مستهل الجلسة عن توجهه مع وزراء التربية والشؤون الإجتماعية وشؤون النازحين إلى مؤتمر بروكسيل الأسبوع المقبل، لعرض خطة لبنان لمواجهة أعباء النزوح السوري، وطلب الدعم الدولي لها.

وقال:"نحن ذاهبون بتصور موحد لكيفية التعاطي مع هذه الازمة".

واضاف: "إن حالة لبنان فريدة من نوعها إذ بات أكثر من ثلث قاطنيه من النازحين السوريين. وإذ نرحب باستمرار المساعدات الإنسانية العربية والدولية لإخواننا النازحين ريثما يتمكنوا من العودة الآمنة إلى بلدهم، علينا أن نشرح أن البنى التحتية والخدمات العامة وموازنة الدولة في بلدنا لم تعد تتحمل مثل هذا الضغط".

ولفت الى انه تم اعداد خطة للنهوض بالبنى التحتية والخدمات العامة تفيد المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، وهي خطة من شأنها أن تزيد النمو

الإعلان

وقبيل بدء الجلسة لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى ان النقاش حول قانون الانتخاب أصبح في مرحلة متقدمة، معتبرا انه من الطبيعي أن يكون لكل طرف رأيه وفي النهاية المهم هو ما سنتفق عليه.

واشار وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الى ان ارقام الموازنة زادت نتيجة الجلسات واوضح انه تم طلب جدول مقارنة بين ما كان وما هو موجود حاليا لانه من الأفضل العودة إلى الارقام الأساسية.