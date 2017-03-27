اوجيرو: تضرر 947 خطا هاتفيا في بشامون

اعلنت "هيئة اوجيرو" في بيان، انه "اثناء القيام بتمديد شبكة بنى تحتية في منطقة خلدة، تضررت كوابل الهاتف الممدودة في المنطقة بسبب الآليات العائدة له، وقطع على اثرها كابلان: كابل رقم 18 سعة 1,200 خط يغذي 470 مشتركا، الموزعات من 123 لغاية 127 سنترال خلدة، كابل رقم 11 سعة 1,200 خط يغذي 477 مشتركا، الموزعات من 110 لغاية 115 سنترال خلدة، ومجموع المشتركين المعطلة خطوطهم 947 مشتركا في منطقة بشامون حي المدارس.

وتقوم الفرق الفنية التابعة لهيئة اوجيرو منذ الصباح الباكر، بالعمل لإصلاح العطل بأسرع وقت ممكن. ومن المتوقع أن تعود الاتصالات بشكل كامل إلى الخدمة مساء ليل الثلاثاء الواقع في 28 آذار 2017".