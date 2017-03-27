بالفيديو- لحظات مرعبة داخل النادي الرياضي... حادثة غريبة ضحيّتها هذا الشاب!

LBCI News Lebanon

انتشر مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي لرجل هندي تعرّض لحادث خطير أثناء ممارسة التمارين داخل النادي الرياضي في مدينة فادودارا.



وحظي الفيديو على ملايين المشاهدات على موقع فايسبوك فقط إذ يوثق الإصابة القاسية التي تعرض لها الرجل خلال ممارسة التمارين المخصصة لعضلات الساقين.

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وخلال استخدام آلة دفع الساق بعد إضافة عدد كبير من الأوزان، انكسرت رجل الشاب والتوت إلى الخلف عندما كان يحاول رفع الأوزان الثقيلة التي يبلغ وزنها مئات الكيلوغرامات.



وهرع الشخص الذي كان يصوّر مقطع الفيديو إلى مساعدة الرجل الذي بدا الشعور بالألم واضحًا على ملامحه.



وانتشر فيديو ثان على مواقع التواصل الإجتماعي للشاب يوثق لحظات ما بعد وقوع الحادثة وحظي بدوره على 2.7 مليون مشاهدة.



ونشر صديق الرجل الذي تعرض للإصابة الخطيرة الفيديو على الإنترنت لتوعية الأشخاص الذين يمارسون الرياضة من عدم الإفراط باستخدام الأوزان الثقيلة خلال القيام بالتمارين.