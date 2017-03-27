قصة هزّت رواد الانترنت... منع طفلة من ركوب الطائرة بسبب سروالها الضيّق!

الإعلان

مُنعت طفلة من السفر على متن الطائرة لأنها كانت ترتدي سروالاً ضيقاً أو ما يُعرف بالـ leggings.وفي التفاصيل، روت شاهدة عيان أنّ الطفلة البالغة من العمر 10 سنوات كانت في طريقها لركوب الطائرة التابعة لشركة United Airlines المتوجهة من دنفر إلى مينيابوليس صباح يوم الأحد الفائت، عندما قيل لها إنها لا تستطيع الصعود على متن الطائرة بسبب ملابسها غير المناسبة، على الرغم من أن والدها كان يرتدي سروالاً قصيراً ولم يتمّ منعه.وقد لفت شهود العيان، الذين انتقدوا شركة الطيران، على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطفلة اضطرت أن تغيّر ملابسها كي تستطيع الذهاب على متن هذه الرحلة.وأفادت التقارير بأنه لم يُسمح أيضاً لطفلتين أخرتين بالمغادرة على متن الطائرة نفسها لأنهما لا تحملان ملابس أخرى.وردّت الشركة على المغردين على تويتر من خلال نشر قسماً من السياسة المتبعة والتي تفيد بأنها تمتلك الحقّ برفض الركاب الذين لا يرتدون ملابس لائقة، واللافت أن الشركة قد واجهت مزيداً من الانتقادات لأنها استجابة بطريقة "روبوتية" ولم تنخرط باهتمتم الناس.وقالت الشركة فيما بعد إنّ هؤلاء الراكبات لا يملكن تذكرة عامة بل هن pass riders، أي إنهن قد يكن من أقارب الموظفين وبالتالي قادرات على الحصول على تذكرة مجانية في حال كان هناك من مساحة متاحة على الطائرة.