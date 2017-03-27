الملاريا تودي بحياة 150 شخصا في زيمبابوي

أدى انتشار الملاريا إلى وفاة 150 شخصا في زيمبابوي خلال الشهرين الماضيين، وسجلت 90 ألف حالة إصابة تقريبا، بحسب ما صرح مسؤول حكومي الاثنين، قال ان السبب في ذلك هو الامطار الغزيرة.

وأعلن جوزيف مبيريكوناشي مدير مكافحة الملاريا في وزارة الصحة أن 151 شخصا توفوا وأنه تم تسجيل 89216 حالة ملاريا خلال الشهرين الماضيين بعد تساقط امطار غزيرة تسببت كذلك في فيضانات قاتلة.

وقال أنه رغم أن ارتفاع حالات الاصابة بالملاريا كان متوقعاً بعد هطول الامطار، فربما كان السبب في بعض الوفيات التأخر في الحصول على الرعاية الطبية.

وأضاف "الوفيات سببها تعذر الوصول الى المرافق الصحية" ولا سيما في المنطقة الجنوبية التي كانت الأكثر تضررا.

وهطلت امطار غزيرة على البلد الواقع في افريقيا الجنوبية من كانون الاول حتى نهاية شباط ما أدى الى مقتل 246 شخصا وتشريد نحو 2000 اخرين على الاقل من منازلهم، فيما لحقت الاضرار بالمنازل والمدارس وفاضت العديد من السدود.

واصدرت الحكومة مناشدة للحصول على المساعدة الدولية.