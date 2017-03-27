طفل يخسر معركته ضد السرطان... لم يستطع الأطباء تشخيص حالته منذ البداية!

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توفي طفل يبلغ من العمر عامين بسب إصابته بنوع نادر من السرطان وذلك بعد أشهر قليلة من تشخيص الأطباء بأن هذا الورم هو عبارة عن كدمة في رأسه.وقد فارق الطفل تشارلي روند، الذي يعيش في ميشام- انكلترا، الحياة يوم الجمعة الفائت بعد معركة قاسية مع الورم العصبي، وهو نوع سرطان نادر يضرب الخلايا العصبية.وقد لاحظ الوالدان راشيل، 28 عاماً، وأشلي، 32 عاماً، في حزيران الماض أن الصبي لديه كتلة في جانب رأسه وأنه غير قادر على تحمّلها ، وقد قال لهما الإطباء إن الطفل بصحة جيدة.ولكن بعد مرور شهر، شخّص الأطباء وجود ورم في بطنه، إضافة الى كتلة سرطانية أخرى خبيثة (7 سنتيمترات بـ3 سنتيمترات) في رأسه.وفي شهر تموز اكتشف الأطباء إصابة تشارلي بالورم العصبي وبدأ العلاج الكيميائي في مستشفى برمنغهام للأطفال.