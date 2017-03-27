بالصور- عارضة أزياء في السابعة من العمر تغزو انستغرام!

LBCI News Lebanon

رغم سن صغرها، حصدت الطفلة الأميركية سايفي مونرو ستانبرغ البالغة من العمر 7 سنوات شهرة واسعة بسبب إطلالتها في فيديو كليبات فنانات مشهورات وفي الحملات الدعائية لأشهر دور الأزياء العالميّة.



وتتولّى والدة سايفي إدارة اعمال طفلتها التي حظيت الفيديوات التي ظهرت فيها ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب، وقال في مقابلة لها إن طفلتها ستتابع مسيرتها في عرض الأزياء كما ستخوض تجربة التمثيل بالإضافة إلى الرقص.

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وأعلنت والدة سايفي أن الأخيرة قالت لوالديها إنها تريد أن تصبح عارضة أزياء منذ أن كانت تبلغ 3 سنوات فقط واستطاعت تحقيق مبتغاها بالرغم من رفضهما المتكرر.



واللافت في الأمر أن سايفي لم تتلق أي تدريب احترافي خلال ال18 شهرًا التي عملت فيها كعارضة للأزياء.



ولدى سايفي اليوم أكثر من 17 ألف متابع على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستاغرام.

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