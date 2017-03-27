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27 آذار 2017
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بالصور- عارضة أزياء في السابعة من العمر تغزو انستغرام!

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بالصور- عارضة أزياء في السابعة من العمر تغزو انستغرام!
رغم سن صغرها، حصدت الطفلة الأميركية سايفي مونرو ستانبرغ البالغة من العمر 7 سنوات شهرة واسعة بسبب إطلالتها في فيديو كليبات فنانات مشهورات وفي الحملات الدعائية لأشهر دور الأزياء العالميّة.

وتتولّى والدة سايفي إدارة اعمال طفلتها التي حظيت الفيديوات التي ظهرت فيها ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب، وقال في مقابلة لها إن طفلتها ستتابع مسيرتها في عرض الأزياء كما ستخوض تجربة التمثيل بالإضافة إلى الرقص.
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وأعلنت والدة سايفي أن الأخيرة قالت لوالديها إنها تريد أن تصبح عارضة أزياء منذ أن كانت تبلغ 3 سنوات فقط واستطاعت تحقيق مبتغاها بالرغم من رفضهما المتكرر.

واللافت في الأمر أن سايفي لم تتلق أي تدريب احترافي خلال ال18 شهرًا التي عملت فيها كعارضة للأزياء.

ولدى سايفي اليوم أكثر من 17 ألف متابع على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستاغرام.
 
 Ambition: The seven-year-old from California first told her parents Susie and Jeremy Stenberg that she wanted to be a model when she was just three years old
 
 Ambition: The seven-year-old from California first told her parents Susie and Jeremy Stenberg that she wanted to be a model when she was just three years old
 
Natural: Despite her modeling and dancing talents, Susie said her daughter, pictured right and left with dancer, model and actress Maddie Ziegler, 14, has received no formal training
 
Performer: The young dancer, actress and model from California has thousands of followers on Instagram which features pictures of Savy striking poses on set and videos of her dancing
 
 
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