احتفظوا بالحبل السري... فقد يُنقذ حياة أطفالكم في المستقبل

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لا يقتصر دور الحبل السري على تعزيز الرابط الفيزيولوجي بين الأم وجنينها فقط، بل يتعدّى دوره العاطفة.وقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاحتفاظ بالحبل السري عند الولادة وذلك لأسباب طبية عديدة.تخزين دم الحبل السري أو Cord blood banking هي عملية الاحتفاظ بدم الحبل السري والمشيمة أو placenta الخاصة بالأطفال حديثي الولادة وتخزينهما للاستخدام الطبي في المستقبل. والملفت هو أن دم الحبل السري يحتوي على خلايا جذعية يُحتمل أن تكون سبباً لإنقاذ حياة الفرد في المستقبل.ويجب التنويه الى أن الخلايا الجذعية تنمو في الأوعية الدموية والأعضاء والأنسجة، كما يمكن أن تستخدم لعلاج الأمراض المرتبطة بالدم مثل سرطان الدم وأنواع أخرى من السرطان فضلاً عن الأمراض التي تضر جهاز المناعة.وباستطاعة الأهل التبرّع بدم الحبل السري الى بنك عام لكي يستفيد منه أي شخص يحتاج اليه، أو يمكنهم الاحتفاظ به في بنك خاص لتخزينه لاستخدامه من قبل العائلة.والملفت أن عدد البالغين الذين يخضعون لعملية زرع دم الحبل السري يزداد، إضافة الى أن بعضاً منهم قد يخضع للعملية مرتين للحصول على العدد الكافي من الخلايا الجذعية.واعتبارا من نهاية عام 2015، تمّ شحن أكثر من 45 ألف وحدة من دم الحبل السري لزرعها لأشخاص في جميع أنحاء العالم.