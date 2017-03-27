بالفيديو - حادثة غريبة داخل مركز تجاري في الصين بسبب السلّم الكهربائي!

أصيب عدد من المتسوّقين بحالة هلع داخل مجمع مونج كوك التجاري في مدينة هونك كونغ الصينية بسبب خلل طرأ على السلالم الكهربائية.

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وفيما كان المتسوقون يستخدمون الدرج الكهربائي (45 متر)، توقّف الأخير عن العمل قبل أن يغيّر وجهته بشكل مفاجئ ويعود بهم إلى الخلف بسرعة كبيرة.

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وتسبب هذا التغيير المفاجئ في السرعة بوقوع المتسوقين على الأرض فوق بعضهم البعض الأمر الذي أدى إلى إصابة 17 شخصًا من بينهم رجلا تم نقله إلى المستشفى.

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والتقطت كاميرات المراقبة داخل المجمّع التجاري لحظات الحادثة المروعة وتمت مشاهدته من قبل مئات آلاف الاشخاص على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك.