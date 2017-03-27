الجلوس لفترات طويلة يُضعف عضلات المؤخرة... إليكِ تمارين سريعة لتقويتها!

ن المعروف أن الجلوس لفترات طويلة في المكتب يسبب أضرارًا متعددة للصحة مثل الإصابة بأمراض مزمنة والوزن الزائد.

وأعلنت دراسات حديثة أن الجلوس لساعات طويلة خلال ساعات العمل يومًا يؤدي إلى الحصول على مؤخرة مسطحة ومترهّلة.

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وأعلن المدرب الرياضي البريطاني ماريو كاسبرس عن خطوات بسيطة تساعد كل سيدة على تفادي الوقوع في هذه المشكلة، وهي:

- خذي استراحة للسير قليلاً في المكتب كل 30 دقيقة لتحفيز الدورة الدموية ونشاط العضلات لأن الجلوس مطولاً يؤدي إلى تغيير شكل العضلات وصلابتها.

- قومي بممارسة الرياض بشكل دائم للحفاظ على شكل المؤخرة وشد العضلات وتنشيط الخلايا.

كذلك، استخدمي الكرة الطبية ( Medicine Ball ) في التمارين الرياضية لأنها تساعد على تقوية العضلات وشدها.

- تناولي الأطعمة الغنية بالأوميغا-3 مثل الأسماك لأنه يحافظ على مرونة جلد الجسم بما فيها المؤخرة ما يبقي البشرة مرنة ومرطبة.