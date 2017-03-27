بالصور: أُصيبت بتسمم في الدمّ والسبب... صبغة الشعر!

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أصيبت الشابة جيما ويليامز البالغة من العمر 24 عاماً بتسمم في الدمّ كاد يقضي على حياتها والسبب صبغة الشعروفي التفاصيل، لاحظت جيما ظهور حساسيّة غريبة جداً في فروة رأسها وعلى أذنيها بالإضافة إلى حروق في بشرتها بعدما صبغت شعرها بـ 24 ساعة فقط. فتوجهت الشابة إلى المستشفى حيث أعطاها الأطباء المنشطات والمضادات الحيوية لعلاج الالتهابات والطفح الجلدي فور وصولها في 20 كانون الثاني الماضي.وبعد أسابيع أخبرها الأطباء في مستشفى مانشيستر أنّها لو لم تتدارك المشكلة وتأتي إلى المستشفى كانت توفيت نتيجة التسمم لأنّ تركيبة صبغة الشغر تغلغت إلى دمّها.إليكم الصور: